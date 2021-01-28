أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 يناير الجاري، لتستكمل بذلك موجة عدم الاستقرار التي بدأت منذ بداية شهر يناير الجاري، وشهدت أسعار بورصة الدواجن على مدار العام الماضي، حالة من التذبذب في الأسعار بعد أن تأثرت القوة الشرائية بالاقتصاد العالمي وتراجعه بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، وسعر كرتونة البيض، وفقًا لما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن شهدت استقرارا صباح اليوم، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 21 جنيهًا للكيلو عند شراءها من المزارع، ولكنها تصل إلى سعر 25 جنيهًا للمستهلك النهائي، وفي بعض الأماكن قد تصل إلى 27 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر الدواجن البلدي من المزرعة يصل إلى 28 جنيها، و32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي، موضحا أن سعر الدواجن الحمراء يتراوح بين 24 و25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 34.5 جنيه، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار دجاجة سنويا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.