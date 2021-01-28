«القومي للبحوث»: توصلنا لمضادات فعالة ضد كورونا

كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجري حاليا نشر عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك لـ13 مستخلصا من الأعشاب الطبيعية، موضحا أنه ثبت إيجابية تعاملهم مع الفيروس معمليا، موضحا أنه بمجرد نشر الأبحاث سيتم مخاطبة الجهات المعنية للإطلاع عليهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهم لتطبيقهم واستخدامهم إكلينكيا في التجارب السريرية، موضحا أنهم أثبتوا فعالية عالية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم دراسة معظم النباتات الطبية المتعلقة أو التي لها قدرة ومضادة للفيروسات على فيروسات سابقة، وتم التوصل إلى مجموعة تصلح كمكملات غذائية تقلل من العدوى والاعراض، لافتا إلى أنها لا تصلح كعلاج منفرد، خاصة مع الحالات الخطيرة أو المراحل الشديدة من الإصابة بالمرض، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت الأبحاث علميا يتم التطبيق معمليا للتأكد من النتائج البحثية ومعرفة مدى الارتباط بين المواد الفعالة في النباتات مع البروتينات ومدى قوتها مع الفيروس ومعرفة تأثيرها.

القومي للبحوث: جار نشر بحث علمي لـ13 مستخلصا من الأعشاب الطبيعية ثبت إيجابية فعاليتها على الفيروس

وأضافت المصادر، أنه جرى دراسة أكثر من 147 دواء يتم استخدامهم لعلاج أمراض أخرى لمعرفة مدى تأثيرهم على فيروس كورونا، موضحة أن هناك 3 مضادات للبكتيريا تستخدم في علاج أمراض أخرى، ثبت أن لهم فعالية كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا، موضحا أنه جرى نشر أبحاثهم في المجالات العلمية وفي انتظار الموافقة على بدء التجارب الإكلينيكة السريرية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم دراسة مجموعات مضادات الميكروبات وكذلك مضادات الالتهاب والفيتمامينات وكذلك بعض الأدوية الأكثر استعمالا كمضادات للفيروسات بخلاف الكورونا، لافتا إلى أنه تم نشر بحثين لمجموعتين من الأدوية المضادة للبكتيريا والفيروسات التي أجريت الدراسات عليها.

وتابعت المصادر أن هناك دعم من قبل قيادات المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد هاشم رئيس المركز للباحثين بالمعامل البحثية، لافتة إلى أن العمل يجري على قدم وساق للتوصل إلى حلول فعالة تسهم في الحد من انتشار المرض ومجابهته.