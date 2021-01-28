قوة عراقية تنفذ عملية جنوب «كركوك» لملاحقة عناصر داعش

نفذت قوة مشتركة عراقية، عملية أمنية جنوبي «كركوك» الواقعة في شمالي البلاد، وذلك لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية، أعلنت في 17 يناير الجاري، ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي، داخل أحد المنازل الفارغة في «كركوك».

من جانبه، أعلن «الحشد الشعبي»، اليوم، نتائج العملية الخاطفة التي انطلقت أمس الأربعاء، في غرب الأنبار الواقعة في غربي العراق.

وقال قائد «عمليات الأنبار للحشد الشعبي» قاسم مصلح لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن العملية شهدت الاستيلاء على سيارة «بيك آب» وإلقاء القبض على شخصين وضبط هواتف العناصر الإرهابية وكمبيوتر محمول وسلاح كاتم للصوت وعدد من الأسلحة الخفيفة وهاون عيار 81، مشيرا إلى العثور على أدوات حفر أنفاق.

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن عبوة ناسفة انفجرت على أحد منازل المتظاهرين في الناصرية في جنوبي شرق البلاد.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن المنزل تم استهدافه بعبوة ناسفة ألقاها شخصان على دراجة نارية.