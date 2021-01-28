مصادرة 50 «شيشة» وتشميع 6 مقاهي وسناتر في حملات بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، عدة حملات خلال الـ24 ساعتة الماضية، لضبط الكافتيريات المخالفة و«الشيشة»، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

استهدفت الحملات المرور على كافة المقاهي والكافيهات على كورنيش النيل، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأسفرت الحملة عن مصادرة 50 «شيشة»، وغلق وتشميع 3 مقاهي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت رئيس المدينة أنه جرى تحرير 12محضراً لعدم ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بحضور نواب رئيس المدينة، السيد عبد الستار، وأحمد سلطان.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ صحة وسلامة المواطنين، في مجابهة والتصدي لفيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

تشميع 3 سناتر بالحامول

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، برئاسة جمال يونس، رئيس المركز والمدينة، حملة للمرور على سناتر الدروس الخصوصية، للتأكد من إغلاقها للحفاظ على سلامة الطلاب، ولوحظ تجمع الطلاب أمام 3 مراكز، فجرى إغلاقها وتحرير غلق للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما جرى تنفيذ حملة مكبرة على المحلات التجارية ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم والصيدليات والمستلزمات الطبية، بدائرة مركز الحامول، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفي الإجراءات الاحترازية، وأكد رئيس المدينة أنه يجري استمرار أعمال الحملات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، برئاسة المهندس أحمد إسماعيل، حملة مكبرة للمرور على الأسواق والمحلات، وجرى ضبط 100 كيلوجرام لحوم مفرومة مجمدة مجهولة المصدر، حيث استهدفت الحمله عدداً من مطاعم المشويات، كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.