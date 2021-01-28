الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69

واصل رجال الشرطة بمديريات الأمن، الاحتفال بعيد الشرطة الـ96 مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين، وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات، وذلك إيمانا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بالذكرى مع أطياف المجتمع المصري.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى، عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالي أجهزة وزارة الداخلية، استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.