اليوم.. نداء شرارة ضيفة أبلة فاهيتا في برنامج «لايڤ من الدوبلكس»

تحل المطربة نداء شرارة ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

نداء شرارة تتحدث عن حياتها الشخصية والمهنية

تشهد الحلقة تقديم «نداء» لعدد من الأغنيات، فضلا عن الحديث عن حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف التي تعرضت لها.

كما يحل ضيفا أيضا خلال الحلقة الدكتور أحمد رمزي استشاري الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي ومدرب الإسعافات الأولية.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج «لايڤ من الدوبلكس»، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

معلومات عن الفنانة نداء شرارة

نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب ذا فويس، أحلى صوت الموسم الثالث عام 2015، حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوي من وعلي يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

وقد لاقت الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

بدايتها كانت من خلال تقديم أغان عدة مع فرقة عمون للتراث والفنون مديرها ناصر الترك، من خلال مهرجانات متعددة منها مهرجان الأغنية الأردنية، أوبريت الملك المعزز، ووقفت على خشبات العديد من المسارح الأردنية كالمركز الثقافي الملكي.

في سبتمبر 2016 أطلقت مبادرة «نداء الأمل»، التي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة واستثمار قدراتهم الخاصة.