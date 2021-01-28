ضبط 12 ألف قضية سرقة كهرباء و1216 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال حملات أمنية مكثقة، بينها ضبط (2910) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط (12102) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط (275) قضية متنوعة في مجال البيئة، وضبط (49) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات).

كما أسفرت الجهود عن ضبط (1216) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر)، وضبط (175) قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط (5) قضايا في مجال القطاع المصرفي، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.