توزيع 1104 جرعات للقاح كورونا على 3 مستشفيات عزل بالمنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية توزيع 1104 جرعات لقاح فيروس كورونا على المستشفيات منهم 248 لمستشفى صدر شبين الكوم، و303 لمستشفى العزل بالباجور، وجرعة واحده فقط لمستشفى صدر منوف، مؤكدا أنه سيتم توزيع اللقاح تباعا خلال الفترة المقبلة .

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية في هذه المستشفيات خلال الأيام الماضية وسيتم إعطاء اللقاح علي مدار الفترة المقبلة لجميع الأطقم الطبية في مستشفيات العزل بالمنوفية وفق خطة وزارة الصحة .

552 من الأطقم الطبية طلبوا تلقي لقاح كورونا

من جانبه، أكد الدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن هذه المستفيات الثلاثة تقدم فيها 552 شخص من الأطقم الطبية لتناول اللقاح وتم تسجيلهم رسميا وجار البدء في إستكمال إعطائهم الجرعة الأولي والثانية تباعا وفق تعليمات وزارة الصحة فيما يخص لقاح فيروس كورونا.

استقبال طلبات الأطقم الطبية الراغبين في تلقي لقاح كورونا

ونفى مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية وجود أي ضرر علي الأطقم الطبية والمواطنين من تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم الحصول علي بيانات الأطقم الطبية الجديدة الراغبة في تلقي اللقاح خلال الفترة المقبلة .

علي صعيد متصل، أكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا انتهاء ذورة الفيروس في الموجة الثانية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للجميع وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكر وغير ذلك من الأمراض .

وأضاف لـ«الوطن»، أن حدة الإصابات وقوتها انخفضت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة، عكس ما كانت عليه في ذروة الإصابات التي شهدتها مصر خلال نهاية العام السابق وبداية الشهر الجاري، مطالب الجميع بالبعد عن أماكن التجمعات، والتباعد في حابة الضرورة، وارتداء الكمامة .