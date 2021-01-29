حظك اليوم الجمعة 29-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعبر كل برج من الاثنى عشر فترة زمنية تتراوح غالباً ما بين 29 إلى 30 يوما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج و حظك اليوم الجمعة 29-01-2021 لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من آمال كبيرة ورغبة في الإصلاح.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهودك على عملك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن بداخلك شكوك تشغلك.. انتبه كي لا تثير مشاكل دقيقة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير، ويوافق تاريخ ميلاده 14 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مؤثرا في جميع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تقوم بتحسين اتصالاتك مهما كانت الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للاهتمام بالماديات أو تصعيد ملف شخصي فقط عليك بمراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتشتت، ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك ووعودك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء ولديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وأن تنتبه لصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر.. لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء ويجب أن تتجنب سوء التفاهم مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكل مهنية ومالية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم يقظة ذهنية يمكنك الاعتماد عليها في التخطيط للعمل وفي البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك كل السحر والطاقة العاطفية، فقط عليك أن تخفف من سرعتك في الحركة حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك ويجب أن تحمي مصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تطلب طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

ومن مشاهير برج الدلو المذيعة العالمية أوبرا ونيفري الذي يوافق تاريخ ميلادها 29 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار والحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للتصرف بكياسة وتبدو يقظا وتلفت الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.