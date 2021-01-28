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حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

نطم جهودك وأفكارك واقتصد في إعلان أخبارك

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الوطن
01:17 ص | الخميس 28 يناير 2021
حظك اليوم لمواليد برج الحوت

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

يسيطر على مواليد برج الحوت الروح الإبداعية والحس الفني في كثير من أعمالهم وكذلك تصرفاتهم، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الحوت  بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك التي تعد رأس مالك في العمل ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حل لسوء تفاهم ومن المهم أن تنظم جهودك وأفكارك واقتصد في إعلان أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

 

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