الأرصاد: كتلة سحابية ضخمة تؤثر على مطروح والسلوم

تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بحالة الطقس لحظة بلحظة، إذ ذكرت منذ قليل عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن كتلة سحابية ضخمة تؤثر على غرب البلاد عند مدينتي مرسى مطروح والسلوم، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الساعات المقبلة، وذلك تبعًا لآخر إصدارات القمر الصناعي .

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، التغيرات الجوية على بعض مناطق جمهورية مصر العربية، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد في الهيئة.

كتلة هوائية تسيطر على غرب البلاد

وتشهد مصر حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وبحسب بيان الهيئة، فإن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون للسحب المتوسطة على الإسكندرية وشمال الدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار، وهذا ما حدث منذ بداية صباح اليوم بالفعل.

وأضاف البيان، أن كتلة هوائية شمالية تسيطر على أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السلوم ومطروح نتيجة امتداد منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما يعمل على رفع السحب إلى ارتفاعات عالية.

ووفق خبراء الأرصاد، فإن السحب المنخفضة تسيطر على بعض مناطق السواحل الغربية مثل الإسكندرية والضبعة والعلمين ومطروح، وأيضًا على مناطق من شمال الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ، ويصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة.

حالة الطقس غدًا الجمعة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقاطعة، ومتوسطة على مناطق من المنوفية والشرقية على فترات متقطعة، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية.

وكشفت الهيئة، عن تفاصيل طقس الجمعة، الذي سيكون مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، باتخاذ التدابير اللازمة كافة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، حيث يسود طقس مائل «للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وللدفء على جنوب سيناء»، دافئ على جنوب الصعيد.