الثالث خلال 10 أيام.. كسر ماسورة غاز بسبب لودر النظافة بالمنصورة

تمكنت شركة غاز مصر من إصلاح كسر ماسورة غاز تسبب في كسرها لودر نظافة في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حال مباشرته عمله، ويعتبر هذا الحادث هو الثالث خلال 10 أيام، في نطاق المحافظة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب بماسورة غاز كائنة بمنطقة «ميدان الطميهي» دائرة القسم.

بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والتنسيق مع شركة غاز مصر، وبالفحص تبين وجود تسرب غاز من ماسورة خروج المنظم الخاص بالمنطقة، نتيجة قيام قائد لودر، تابع لحي غرب المنصورة، والمكلف بأعمال النظافة، بكسر الماسورة، حال مباشرته لعمله بجاروف اللودر قيادته.

وبسؤال «أحمد فرحات»، 41 سنة، فني طوارئ بشركة غاز مصر، ومقيم بندر السنبلاوين، في محضر الشرطة، اتهم قائد اللودر بالتسبب في كسر ماسورة الغاز، وأضاف أنه تم غلق المحبس الرئيسي، وجاري إصلاح العطل.

وبسؤال «محمد حمدي البيومي»، 57 سنة، فني شنون هندسية بحي غرب المنصورة، في محضر الشرطة، قرر بأن قائد اللودر يُدعى «محفوظ»، ولا يعرف باقي اسمه، وجارى تحديد هويته واستدعاوه لسؤاله بشأن الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1020 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

وشهدت محافظة الدقهلية خلال الـ10 أيام الماضية حادثين مماثلين، أولهما انفجار في قرية «منشأة البدوي»، بدائرة مركز طلخا، في إحدى الشقق، بعد ساعات من توصيل الغاز لها، مما تسبب في حدوث أضرار بالشقة، وتطاير جدرانها ومحتوياتها في الشوارع المجاورة، علاوة على نشوب حريق في أعلى العقار وحدوث تلفيات لدى بعض الجيران.

والحادث الثاني كان في مدينة المنصورة، حيث سمع سكان شارع «الجيش» دوي انفجار هائل، وتبين تجربة أحد خطوط الغاز الجديدة باستخدام ضخ الهواء، مما تسبب في إحداث الصوت، وجرى إصلاح الخط دون حدوث أي خسائر بشرية.