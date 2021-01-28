«الإسكان»: معدلات تطوير القرى تضاعفت 4 مرات منذ 2014

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية ، إن تغيير الريف المصري مشروع دولة وليس مشروع وزارة بعينها، وهو الأكبر في هذا المجال في مصر وأي دولة أخرى كما ونوعًا، إذ أنها المرة الأولى التي يجرى فيها استهداف هذا العدد من القرى المصرية، لافتًا إلى أن 480 قرية كانت تصلها خدمات البنية الأساسية قبل عام 2014 بمعدل 25 قرية سنويًا يجرى تزويدها بخدمات المياه وشبكات الصرف الصحي، ولكن جرى مضاعفة هذا المعدل بداية من عام 2014 بواقع 4 مرات ليصل إلى 80 أو 90 قرية في السنة.

1500 قرية في المرحلة الأولى

وأضاف «إسماعيل» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر شاشة «dmc»، أن مبادرة تطوير القرى تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولى، مقسمة على وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهو ما يمكن ان يطلق عليه بـ«مشروع الحلم» وفيه يجرى تقديم خدمات كثيرة تهم المواطن في الريف المصري، مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس والوحدات الصحية وكل الخدمات المعنية في هذه القرى، وهو مشروع التكامل التنموي للقرى المصرية سيجرى ربط القرى بالمراكز».

المشروع يستهدف مراكز كاملة

وتابع أن مشروع تطوير القرى يستهدف مراكز كاملة، بدلًا من تطوير عدد من القرى بشكل يفتقر إلى الترابط، لكن الدولة المصرية قررت تطوير 51 مركزا بكل الخدمات للحفاظ على الترابط التنموي الخدمي ويشعر كل مواطن هناك بالعائد.

وأردف: «وزارة الإسكان ستعمل في نحو 24 مركزا بـ10 محافظات، أما الهيئة الهندسية فإنها ستعمل في 27 مركزًا بـ10 محافظات أخرى، وبدأت الوزارة العمل في أول مركزين وهما ساحل سليم في أسيوط وأبو قرقاص في المنيا، وبدأنا نعين المقاولين وأعمال الرفع المساحي».