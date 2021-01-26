اعتماد 47 مليون جنيه لتطوير طريق القرى السياحية برأس سدر

أعلن رئيس مدينة رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، علي حمادة، عن توفير اعتمادات مالية تُقدر بنحو 47 مليون جنيه، لتطوير ورفع كفاءة طريق القرى السياحية والفنادق بالمدينة، وإعادة رصفه وإنارته، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإضفاء شكل حضاري يليق بالمنطقة السياحية، التي تجذب الآلاف من السائحين المصريين والعرب سنوياً.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه جرى توفير الاعتمادات المالية من هيئة التعمير، وهيئة التنمية السياحية، بحيث تتكلف هيئة التعمير برصف وازدواج الطريق، بينما تتكلف هيئة التنمية السياحية بإنارة الطريق، مشيراً إلى أنه سيجري تطوير الطريق على مرحلتين، الأولى بطول 5 كيلومترات في كلا الاتجاهين، ويضم كل اتجاه حارتين مروريتين، بعرض 2.5 متر لكل حارة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيجري إنشاء طريق داخلي يربط بين المدينة وقرية «أبو صويرة»، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة بهدف الحد من الحوادث التي تقع على الطريق الدولي المار بنطاق المدينة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال «حمادة» إن الخطة الاستثمارية تتضمن مشروعات رصف الطرق بتقسيم حي «الزيتون» السياحي، مروراً بمنطقة «الستميات»، وتجميل مداخل وشوارع منطقة السوق التجاري، بما يتناسب مع المظهر الحضاري لكون المدينة إحدى الوجهات السياحية في جنوب سيناء، مشيراً إلى أنه يجري حالياً العمل في إنارة الطرق الداخلية بالمدينة، إضافة إلى طريق قرية «أبو صويرة»، ومداخل التجمعات البدوية.

واشار إلى أنه جرى تطوير 9 كيلومترات من الطرق الداخلية بمدينة رأس سدر، بتكلفة 28 مليون جنيه، ضمن موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي، كما جرى إطلاق التيار الكهربائي بطريق جامعة الملك سلمان، بتركيب البلدورات على جانبي الطريق، بطول 7 كيلومترات، وبتكلفة 10 ملايين جنيه.

وقال رئيس المدينة إنه يوجد توجه لتطوير المدينة بالكامل، خاصةً وأنها من أهم المدن السياحية الجاذبة للسياحة الداخلية والعربية بمحافظة جنوب سيناء، نظراً لقربها من مدينة القاهرة ومدن قناة السويس، إضافة إلى أن المدينة تضم أحد أهم أفرع جامعة الملك سلمان الأهلية.