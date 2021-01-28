هل يحق للزوج أو الزوجة الحصول على إجازة للسفر مع الشريك خارج البلاد؟

قد يضطر بعض الأزواج لطلب إجازة للسفر مع الشريك خارج البلاد ولا يعرف ما إن كان من حقه الحصول على الإجازة لهذا السبب أم أن القانون لا يمنح هذا الحق.

وحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه وفقا لـ «قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016»، فيجوز للزوج أو الزوجة الحصول على إجازة بدون راتب للسفر مع شريكه في الحياة، إذ أن القانون قرر الحق للزوج أو الزوجة في إجازة لأحدهم عند سفر الآخر للدراسة أو العمل خارج البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأوضح الجهاز، أنه يحق ذلك فور اتمام الزواج اذا كانا الطرفان لازال في مرحلة الخطوبة على أن يتم تقديم مايفيد سفر أحدهم خارج البلاد وتوضيح سبب السفر من خلال تقديم عقد عمل أو أوراق قيد دراسي بالخارج.

وأشار الجهاز، إلى أنه في حال تجديد أحد الزوجان للإجازة، فلابد من تقديم مايفيد أنه لازال يعمل بالخارج كتقديم صورة العقد أو أنه لازال مستمر بالدراسة في الخارج وفي تلك الحالة يستطيع تقديم صورة من شهادة القيد وعليه يتم التجديد فورًا.

أما بالنسبة للترقيات، فأكد الجهاز، أنه منذ الحصول على الاجازة فإن عداد الترقيات يقف حتى تعود للعمل مرة أخرى.

وأضاف التنظيم والإدارة في إطار سلسلة التوعية بقانون الخدمة المدنية، أن المؤسسة لا تقوم بدفع التأمينات للموظف في تلك الحالة وأن المسؤول عن دفعها بالكامل هو الموظف.

أبرز الإجازات التي لا تخصم من الأجر

المرض

ويحق للموظف في حالة ثبت مرضه، أو إصابته، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.

الإنجاب

كما أنه يحق للموظفة في حالة الإنجاب الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تُقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.