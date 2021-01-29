الجامعات: استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بداية من يوم 18 فبراير

أعلنت عدد من الجامعات الحكومية، البدء في استقبال طلابها المقيمين بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجاري 2020ـ2021، بدءاً من يوم 18 فبراير المقبل، وذلك قبل انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، موضحين أن فتح المدن الجامعية قبل موعدها، ليتثنى للطلاب السفر والإقامة بالمدن قبل الامتحانات بوقت كاف، مؤكدين أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم استقبال الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية بنين وبنات قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بحوالي 72 ساعة، مشيراً إلى أنه بدءاً من يوم 18 فبراير، ستبدأ الجامعة في استقبال جميع الطلاب، وذلك تيسيراً عليهم للإقامة قبل الامتحانات بوقت كاف.

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم الالتزام بجميع قواعد الإجراءات الاحترازية المعلنة قبل انطلاق العام الدراسي، لافتا إلى أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة تعقيم وتطهير المدن الجامعية كاملة وذلك بعد إجراء الصيانة الشاملة، موضحاً أنه سيتم تخصيص غرفة لكل طالبين كحد أقصى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، أنه سيتم إستقبال الطلاب بالمدن الجامعية بدءاً من 18 فبراير المقبل، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الكليات ستنطلق عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري مباشرة، لافتة إلى أنه تم اعتماد الجداول المتعلقة بالامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

التعليم العالي: الأعلى للجامعات في انعقاد دائم لمناقشة أي مستجدات تتعلق بكورونا

وتابعت الجامعة، أنه سيتم التشديد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ واجراء الامتحانات للمراحل الجامعية المختلفة في مواعدها، وذلك حتى يتسنى بدء العلمية التعليمية المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني .

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأعلى للجامعات الحكومية في انعقاد دائم لمناقشة أي مستجدات تتعلق بكورونا و تأثيرها على العملية التعليمية بالجامعات.