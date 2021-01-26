الجامعات الخاصة عن امتحانات نصف العام: في موعدها.. لكن وفق الإمكانيات

تكشف الجامعات الخاصة والمعاهد العليا، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021 في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، على أن تبدأ الجامعات الخاصة إجراء الامتحانات بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أنّ الامتحانات ستكون وفقا لإمكانيات كل جامعة سواء حضوريا من خلال النظام النمطي أو الإلكتروني، أو الامتحانات عن بعد من خلال المنصات.

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إنّ الجامعة بصدد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع من فبراير المقبل، وسيتم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية في وضع الجداول وتحقيق التباعد الاجتماعي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

رؤساء الجامعات: تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأكد رئيس جامعة بدر، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون حضوريا بالجامعة لمختلف الكليات، والامتحان سيجرى وفقا لإمكانيات كل كلية ومدى جاهزيتها للتطبيق.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنّ الامتحانات المتعلقة بالتيرم الأول للعام الجامعي 2020-2021 قائمة حتى الآن في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزراء بعد إنتهاء الإجازة، وشرعت الجامعة في تعليق الجداول المتعلة بها، والتجهيز والاستعداد لها وفقا لإجراءات مواجهة كورونا المستجد، مؤكدا أنّ الامتحانات ستكون حضوريا في الجامعة، وأي مستجدات تتعلق بالامتحانات قائمة على المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لم يحدد حتى الآن موعد انعقاد الاجتماع الشهري، ومتوقع أن يعقد خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات التيرم الأول في موعدها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنّ للجامعات الحرية في تحديد نمط الامتحانات وفقا لإمكانياتها الخاصة.