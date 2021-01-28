الجامعات: امتحانات التيرم الأول قد تمتد لنهاية شهر مارس المقبل

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه يجرى حاليا الإعداد للإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، المزمع انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجاري، 20 فبراير المقبل، على أن يكشف عن جداولها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، موضحين أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين المقرة من قبل وزارة التعليم العالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامهة دمنهور، إن الجامعة ملتزمة بجميع القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بشأن موعد الامتحانات، وكذلك إعلان جداولها، لافتا إلى أنها ستستمر قرابة شهر كامل، منذ انطلاقها بمختلف الكليات.

واكد رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي منها تحقيق التباعد الاجتماعي في تحديد أماكن المقاعد المخصصة للطلاب في أثناء الامتحانات، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، فضلا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت، قبل وبعد إجراء كل امتحان.

جامعة أسيوط: الامتحانات قد تنتهي 27 مارس بمختلف الكليات

وأعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري لمختلف الكليات، ستمتد حتى يوم 27 مارس كحد أقصى لمختلف الفرق والشعب الدراسية، مؤكدة أنها ملتزمة بجميع قرارات «الأعلى للجامعات»، فيما بتعلق بالامتحانات.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أنه من المقرر أن يحدد الأخير في اجتماعه المقبل، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، بعد انتهاء امتحانات «التيرم الأول»، مؤكدة أن نظام الدراسة به سيكون وفقا لمنظمومة التعليم الهجين المطبقة منذ بداية العام الجاري، لافتا إلى أن أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية متوقف على مستجدات كورونا، وما يرصد على أرض الواقع.