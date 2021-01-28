«صحة النواب»: مصر قاربت على الانتهاء من الموجة الثانية

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إنه مستمر في فحص المرضى في عيادته بالرغم من حصوله على منصبه الجديد، مشيرًا إلى أنه لاحظ انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا بنسبة تتراوح ما بين 50% و60%، وهو ما يشير إلى أن مصر قاربت على الانتهاء من الموجة الثانية، لكن ذلك لا يمنع من تعرض البلاد لموجة ثالثة على غرار ما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «حاتم» في تصريحات عبر تطبيق «ZOOM» ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر شاشة «dmc»: «إحنا زي العالم كله، ومن شهر بدأت الحالات تقل في أوروبا وأمريكا، وكان في توقع إنهم يحتفلوا بأعياد الميلاد، لكن زاد عدد الحالات وتم الإغلاق بشكل كامل».

وتابع: «نتمنى تطعيم عدد كبير من المواطنين حول العالم بحلول فصل الصيف المقبل، وأن يكون فيروس كورونا قد ضعف كثيرًا، أما متلازمة ما بعد كورونا فإنها في حاجة إلى المزيد من الدراسات بتخصصات كثيرة، أي أنه في حاجة إلى كونسولتو من الأطباء والأهم فيها هو الأعراض النفسية والعصبية وأهمها التكسير الشديد في الجسم والإعياء والاكتئاب».

وأكد أن المجلس سيناقش الكثير من الملفات في الفترة المقبلة، منها ملف فيروس كورونا الذي يعتبر من أهم الملفات: «سنتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والدراسات الإكلينيكية وتوافر المصل ومتى سيجرى الحصول عليه، والعلاقة بين كل مقدمي الخدمة ودعم جيش مصر الأبيض والارتقاء به بشكل مستدام».