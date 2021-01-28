الزمالك يستفيق من وعكة أسوان برباعية في شباك المقاصة

استعرض نادي الزمالك عضلاته على فريق مصر المقاصة، اليوم الخميس، بعد أن أمطر شباكه بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وفي اللقاء الذي استضافه ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، ظفر الفارس الأبيض بثلاث نقاط جديدة وضعته على قمة ترتيب جدول المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي، الذي تراجع للوصافة.

وفقد حامل اللقب، نقطتين في المباراة الماضية أمام بيراميدز، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وكذلك فعل الزمالك الذي تعادل سلبيا أيضا مع أسوان.

وجاء الهدف الأول للأبيض عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل الشباك، بينما أضاف يوسف أوباما هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من فرجاني ساسي.

وعاد بن شرقي الذي أضاع عدة كرات مؤكدة، في الدقيقة 63 بالهدف الثالث، فيما أحسن أوباما التعامل مع كرة رائعة من القائد محمود عبدالرازق شيكابالا، وحولها في شباك المقاصة معلنا عن الهدف الرابع.

وفي غفلة من مدافعي الأبيض، عرف المقاصة طريقه إلى مرمى الزمالك في الدقيقة 78 عن طريق مروان حمدي بضربة رأسية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى محمد أبوجبل.

ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الانتصار إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بينما ظل مصر المقاصة في المرتبة السابعة برصيد 13 نقطة.

وأهدر شيكابالا فرصة هدف محقق في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بعدما سدد الكرة في القائم الأيمن لمرمى محمد كوكو، حارس المقاصة.