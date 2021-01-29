أوس أوس: حماقي وفؤاد وعاشور خافوا يغنوا معايا

قال الممثل محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، إن الفنانين محمد حماقي ومحمد فؤاد وتامر عاشور، رفضوا إجراء دويتو غنائي معه لخوفهم من الفشل في الغناء معه، لافتا إلى أنه يحب أغنية للفنان كريم آدم بعنوان «زي العادة» وتقول كلماتها «زي العادة مروح بيتنا شوفت البت الحلوة جارتنا قولت أنا بس قالت هس بابا يحس ويخرب بيتنا».

وأضاف «أوس أوس» في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، قائلا: «أنا لو مثلت قدام وحش الشاشة فريد شوقي هاجري».

وقام «أوس أوس»، بأداء فقرء تمثيلية مع المطرب الشعبي حمو بيكا ضيف نفس البرنامج، حيث لعب أوس أوس دور ضابط ويطلب من بيكا إبراز بطاقته قائلا «فين بطاقتك فرد عليه بيكا في العربية .. أنا ممعيش محفظة مش عارف أقول إيه»، وانفجر بعدها الثنائي في نوبة ضحك مع تصفيق الجمهور لهما.

وتستضيف قناة MBC مصر الفنان حمو بيكا والممثل القدير صلاح عبدالله والممثل محمد أسامة الشهير بأوس أوس والفنانة زينب غريب التي أوضحت أن الجمهور ينتقد ملابسها لكنها حرية شخصية موضحا أنها حضرت إلى مهرجان القاهرة الدولي بـ 3 ملابس مختلفة من أجل تقديم شكل جديد إلى جمهورها الذي يتابع أعمالها.

فيما أشار الفنان صلاح عبدالله إلى أنه يقف بجانب المطربين الشعبيين ويريد أن يتاح لهم الطريق ولا يجب محاربتهم لافتا إلى ضرورة إعطاءهم الفرصة فهم يمتلكون مواهب يجب الاستماع إليها.