صفحات فيسبوك تتحول لدفتر عزاء لنعي اللواء مجدي راشد ببنها: مات بكورونا

تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالقليوبية وبنها، لدفتر عزاء، ناعية الراحل اللواء مجدي راشد، المأمور السابق لقسم شرطة بنها، الذي توفي مساء أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتداول النشطاء نبأ الوفاة وموعد الجنازة، التي جري تشييعها اليوم عقب صلاة الجمعة من ساحة مسجد الفرقان ببنها وتقدموا بالعزاء إلى أسرته.

وكشف عدد من أصدقاء الراحل أنه منذ إصابته بفيروس كورونا كان محجوزا للعلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، مقدمين العزاء إلى شقيقه اللواء عبدالرحمن راشد، مساعد وزير الداخلية السابق، سكرتيرعام محافظة أسيوط سابقا، وأمين عام حزب «الحرية» بمحافظة القليوبية، ولنجليه ضابطي الشرطة.

وعدّدَ النشطاء من أصدقاء ومعارف الفقيد مآثره خلال توليه العمل بعدد من المناصب الشرطية على مدار تاريخ عمله بمحافظة القليوبية، منذ أن كان بالمباحث وتدرج في المناصب حتى وصل لمأمور قسم بنها لمدة طويلة، كان فيها مثالا لرجل الشرطة الإنسان الذي يساعد الكبير والصغير ويقف بجوار الحق، وكان مكتبه مفتوحا باستمرار لحل النزاعات والمشاكل قبل أن تتفاقم، خاصة وأنه كان أحد أبناء أكبر عائلات بنها وكان يحب السعي في الخير.

وقال عدد من النشطاء في عزائهم للفقيد، إنه كان أبا حنونا وتشرفنا بمعرفته وكان خدوما وبشوش الوجه، يُقدر ويحترم الصغير قبل الكبير، داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفي عنه ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن مركز بنها شهد منذ أيام وفاة اللواء محمد دياب، مأمور قسم بنها السابق أيضا، ومدير إدارة شرطة البريد، إثر مضاعفات فيروس كورونا، وجرى دفنه بمسقط راسه بقرية منشاة دياب بدائرة المركز، وسط حزن شديد من أسرته وذويه ومحبيه.

«عيد الشرطة» يشهد وفاة 6 لواءات سابقين من بنها وطوخ

فيما حصد الفيروس خلال الشهر الجاري أرواح 6 من أبناء وزارة الداخلية، من اللواءات، وجميعهم من أبناء القليوبية من قرى مركزي بنها وطوخ، بعد وفاتهم متأثرين بالفيروس، وهم اللواء محمد دياب، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة شرطة البريد، واللواء إسماعيل عبد الحكم، الذي كان مساعدا لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء درويش حسين، الذي كان يشغل منصب نائب مدير أمن المنيا، واللواء وليد عرابي، الذي كان يشغل منصب وكيل الإدارة العامة للمرور، واللواء جمال نعمان، الذي كان يشغل مدير إدارة ترحيلات القليوبية، واللواء عبدالحميد هاشم، وجميعهم يتمتعون بحسن الخلق وخدمة الأهالي، مما كان له الأثر في حزن كثيرين عليهم داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.