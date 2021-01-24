القليوبية تسجل 62 حالة إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية اليوم الأحد، 62 حالة إصابة جديدة، بجانب وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة بـ 22 حالة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 13 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة العبور وحي غرب شبرا الخيمة صفر إصابات بالفيروس، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12260 حالة.

وإستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 897 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 769 حالة، وبنها 3840 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1235 حالة، وشبين القناطر 848 حالة، وطوخ 1567، وقليوب 822 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 719 حالة إصابة».

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من بينهم سيدتان، مشيرا أن المتوفين هم: «سعادة سعد الدين عبدالله، 73 سنة، من قرية أجهور التابعة لمركز طوخ، وسناء بكري محمد عبدالنبي، 63 سنة، من قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ، ومحمد طه محمد، 42 سنة، من قرية الدير التابعة لمركز طوخ، وعبدالعليم حسن محمد عبدالعليم، 64 سنة، من قرية سندنهور التابعة لمركز بنها، ووأحمد أبو سريع أحمد، 51 سنة، من قرية نامول التابعة لمركز طرخ، ومحمود محمد نوار، 71 سنة، من مدينة بنها، وعطية عبدالفتاح تهامي، 61 سنة، من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ».

وأضاف أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى، اليوم الأحد بلغ 40 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.

بينما أعلن مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، عن استقبال 7 حالات اشتباه كورونا، حيث تقرر عزل 3 حالات بالمستشفى، فيما تم عزل الـ 4 الأخرين منزليا ومتابعتهم ضمن بروتوكول العلاج لحين إجراء مسحات لهم للاطمئنان عليهم.

وأكد بيان صادر عن المستشفى، سلبية عينات 6 أطفال في وقت سابق، اشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى، بينما ثبتت إيحابية حالة واحدة وتخضع للعلاج.

وقالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي والمخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل اليوم الأحد، 27 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه تم صرف علاج كورونا لـ 15 حالة فقط، وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي، موضحة أن المستشفى محتجز به حتى اليوم 30 مريض كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، وأن المستشفى سجل حالة وفاة واحدة.