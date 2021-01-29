«حفني» يحن لليالي الزمالك.. و«باتشيكو» يوافق بشرط وحيد

وقع أيمن حفني على عقد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، مع نادي الزمالك، ليعود إلى صفوف الأبيض بعدما ارتدى خلال الموسم الماضي قميص مصر للمقاصة.

ولم يشارك الذي تعتبره جماهير الزمالك أحد أبرز المواهب في تاريخ النادي، في مباريات مع المقاصة.

وطالب حفني بالعودة إلى القلعة البيضاء والاعتزال داخلها من دون مقابل.

من جانبه، وافق جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، على قيد اللاعب حتى نهاية الموسم، في ظل وجود أماكن فارغة في القائمة.

شرط باتشيكو

واشترط باتشيكو على حفني أن يجري وضع برنامج تدريبي له من أجل المشاركة في المباريات المقبلة.

وكان أيمن حفني، انتقل إلى المقاولون العرب، خلال يناير الماضي، ولكنه لم يلعب أي مباراة أيضا، بسبب ظروف خاصة تعرض لها، وأيضا مرض ابنته، الذي أبعده عن المباريات.

وقبل أيام، أصدر اللاعب بيانا عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، جاء فيه: «كان فضل الله علي كبيرا عندما انضممت لنادي الزمالك عام 2014

وأردف في بيانه: بفضل الله حققت بجانب زملائي بطولة الدوري العام، و4 بطولات كأس مصر، والسوبر المصري، والكونفدرالية الأفريقية خلال 4 مواسم

وأشار إلى أنه كان يتمنى إحراز المزيد لنادي الزمالك، لكن لم يحالفه التوفيق أحيانًا.

بدوره، رحب أشرف قاسم رئيس جهاز الكرة بعودة اللاعب مرة أخرى

وقال: «أيمن حفني إن شاء الله في الزمالك، والقرار اليوم بشكل رسمي، وهيتم التعامل معه بشكل جيد، ورحبنا به في أي وقت يكون متواجدا، لا أزمة نهائيًا مع ذلك».

وتواجد «حفني» في النادي أول أمس، وجرى استقباله بشكل مميز للغاية من قبل عبدالحليم علي مدير الكرة، ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.