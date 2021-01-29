مفاجأة.. مصر ثاني أكثر دولة عربية دخلاً في 2020 «انفوجراف»

احتلت مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية من حيث «الناتج المحلي الاسمي»، خلال عام 2020، بعد المملكة العربية السعودية، بحسب نشرة «ضمان الاستثمار»، وهي نشرة فصلية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».

وتُصنف «المؤسسة العربية»، على أنها هيئة عربية مشتركة مملوكة لحكومات الدول العربية و4 هيئات مالية عربية، وتتخذ من دول الكويت مقرًا لها منذ إنشائها عام 1974.

ويُعتبر «الناتج المحلي الاسمي»، أنه «إجمالي الناتج المحلي» لأي دولة مقيمًا بأسعار السوق الحالية، أي «دخل الدولة».

ورصد تقرير «المؤسسة العربية»، نصيب الدول العربية من «الناتج الاسمي» للدول العربية، وجاءت مصر بالمرتبة الثانية بواقع 15.1% من إجمالي «الدخل العربي»، وجاء ترتيب الدول كالآتي:

السعودية

تصدرت المملكة العربية السعودية نصيب الدول العربية من الناتج المحلي الاسمي خلال عام 2020، بإجمالي 28.4% من هذا الدخل.

مصر

احتلت جمهورية مصر العربية المرتبة الثانية في الدخل من «الناتج المحلي الاسمي»، بواقع 15.1% من «الداخل العربي».

الإمارات

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، بواقع 14.8% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدول العربية.

العراق

المركز الرابع في قائمة الدول العربية الأكثر في الناتج المحلي الاسمي كانت العراق بواقع 7.4% من «الناتج العربي».

الجزائر وقطر

احتلت دولتا الجزائر وقطر المركز الخامس مناصفة بينهما، بواقع 6.2% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي العربي.

المغرب

جاء المغرب في المرتبة السابعة بواقع 4.7% من «الدخل العربي».

الكويت

احتلت دولة الكويت المرتبة الثامنة بواقع 4.5% من الناتج المحلي الاسمي العربي.

عمان

جاءت سلطنة عمان في المرتبة التاسعة بواقع 2.6% من «الناتج الاسمي العربي».

لبنان

ورغم الأحداث التي شهدها لبنان خلال عام 2020، إلا أنها جاءت في المرتبة العاشرة بواقع 1.9% من «الناتج العربي».

الأردن

احتلت المملكة الأردنية المرتبة الحادية عشر بواقع 1.8% بحسب «التقرير».

تونس

المركز الثاني عشر جاء من نصيب تونس بإجمالي 1.6% من الدخل العربي.

السودان والبحرين

دولتا السودان والبحرين في المركز الثالث عشر مناصفة بينهما بواقع 1.4% من الدخل العربي.

ليبيا واليمن

ليبيا واليمن المركز الخامس عشر مناصفة بينهما بواقع 0.9%.

فلسطين

وقعت «فلسطين» في المرتبة السابعة عشر بين الدول العربية بإجمالي 0.6%.

موريتانيا

جاءت دولة موريتانيا في المرتبة الثامنة عشر بواقع 0.31%.

الصومال

وقعت دولة الصومال في المرتبة التاسعة عشر بإجمالي 0.21% من «الناتج العربي».

جيبوتي

احتلت دولة جيبوتي المركز العشرين بإجمالي 0.11% من «الناتج العربي».