مصري يحصد المركز الثالث بمسابقة تصميم خور دبي: قدمت عشان أنشط مهاراتي

كشف محمد رجائي، المهندس المعماري، والفائز بالمركز الثالث في مسابقة تصميم خور دبي، أن مشاركته بتلك المسابقة، جاءت من باب التجربة فقط بهدف تطوير مهاراته، قائلا «حاولت أجرب وأمشي إيدي في حاجة تنشط شوية المهارات اللي عندي»، لافتا إلى أن التنافس المعماري، أهم ما يبحث عنه المهندسون المعماريون، لأن هذا ما يثبت له كمهندس مدى كفائته مقارنة بالآخرين، ويحدد له ماذا ينقصه، وما يحتاجه من تطوير، ولهذا حرص على المشاركة بمسابقة تصميم خور دبي الدولية، والتي تعد المسابقة الأولي التي يشارك بها.

عرف بالمسابقة خلال تصفحه للمواقع الإلكترونية

وأضاف «رجائي»، خلال لقائه الجمعة، مع برنامج «مصر تسطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه كان يعمل بدبي بأحد المكاتب الهندسية، وخلال تصفحه لأحد المواقع الإلكترونية، علم بأمر تلك المسابقة، التي تنظمها كبرى شركات التطوير العقاري في العالم، ولهذا حرص على المشاركة بها، لأنه في هذه الفترة كان يستهدف المشاركة في هذة المسابقات.

تصميم أحد معالم دبي السياحية كان بمثابة حلم له

وأوضح المهندس المعماري، أن تلك المسابقة أهميتها ترجع إلى عدة نقاط، أولها المطلوب منها، والذي يتمثل في تصميم منشأ سيصبح بعد ذلك أحد معالم دبي السياحية، كبرج خليفة وغيره، لافتا إلى أن ذلك كان شيئا مهما جدا له، فالتفكير في أن هناك معلم سياحي من تصميمه بمدينة عالمية مثل دبي يزورها العالم أجمع من كل مكان، بمثابة الحلم له.

وأشار إلى أنه بالفعل اشترك بتلك المسابقة، وبدأ في عمليات البحث كيف سيبدأ في تصميمه وما يحتاجه الموقع الذي سينفذ به هذا المعلم السياحي.

لم يكن خائفا من منافسة الشركات الكبرى

وتابع أنه لم يكن خائفا من منافسة الشركات الكبيرة، المشتركة بنفس المسابقة، لأنه لم يكن يشعر أنه سينافس من الأساس، فالموضوع برمته، لم يكن يمثل له أكثر من تجربة جديدة، يحاول من خلالها تنشيط مهاراته التي يمتلكها، لكنه تفاجأ بالنهاية بفوز تصميمه بالمركز الثالث بتلك المسابقة.