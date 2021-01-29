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«التحكم دون النظر».. مهندس مصري يبتكر تطبيقا يربط السيارة بالموبايل

كتب:

شريف سليمان
08:39 م | الجمعة 29 يناير 2021
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

عرض برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر شاشة «dmc»، تقريرًا تلفزيونيًا عن تطبيق للهاتف إمكانياته مستوحاة من طائرات المقاتلات الحربية للتحكم في سيارات لم تُطرح في الأسواق المصرية حتى الآن، إذ يحول بيانات الموبايل إلى قراءات عبر زجاج السيارات.

ووظف مهندس مصري يعشق السيارات دراسته ومهارته في تطوير برنامج يقيس السرعة ويربطه بالأقمار الصناعية ويظهر على زجاج السيارة، دون أن يضطر السائق إلى النظر لمؤشر السرعة، كما أنه ينبه السائق في حال تجاوز السرعة المسموح به، كما يكشف حالة الطقس والتوقيت الواجب فيه تقليل السرعة.

وقال إيهاب رضا مهندس مصري، مصمم التطبيق، إن فكرة التطبيق هي الحفاظ على سلامة السائق من خلال قياس السرعة دون أن يهمل السائق الطريق، لكنها لن تتاح للسيارات رخيصة الثمن: «التطبيق يجرى وضعه على تابلوه السيارة وتنعكس قراءته على الزجاج، ويمكن معايرة البرنامج لكي يكون بنفس دقة عداد السيارات».

وأضاف: «التطبيق بيجيب اسم الشارع كل 5 ثواني من النت، وهذا يستهلك البطارية، لكننا غيرنا هذه الخاصية وجعلناها مقتصرة الحدوث فقط عندما يحدث تغيير في الاتجاه».

وتابع المهندس المصري، أنه جرى استخدام البرنامج في 172 دولة، وتم تحميله أكثر من 50 ألف مرة.

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