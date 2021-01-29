قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة بنها غدا

أعلنت شركة كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بنطاق مدينة بنها غدا السبت، بسبب نقل كابلات الكهرباء للوحة توزيع التجارة الجديدة.

والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار، هي: امتداد شارع كلية التجارة والحقوق، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 12 صباحا، ومنطقة مقابر أتريب، وعزبة المربع، من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا، ومنطقة الآثار، وعمارات محمد مصطفى، من الساعة 11صباحا حتى 1 ظهرا.

من جانبها، أكدت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، على رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار.

وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام، 470 مليون جنيه، وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة؛ لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، مناشدة المواطنين بالحفاظ عليها، وعدم إتلافها.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعلنت انقطاع المياه بشبين القناطر، بسبب حدوث عطل مفاجئ في خط المياه الرئيس قطر 500 مم بشبين القناطر، المغذي لقرى الحسانية والقلزم والشيخة سالمة والكسابية وعرب الغديري، وتمت أعمال الإصلاح، وضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال، حيث وفرت الشركة سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المذكورة خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق آخر، دعا المهندس مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق «تطبيق» يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الأندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS.

كما أعلنت الشركة إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني «فوري» لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات، مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.