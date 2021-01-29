4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الجمعة

مع اللحظات الأخيرة لإغلاق البورصات العالمية وأسواق المال اليوم الجمعة الموافق 29 يناير، آخر أيام عمل الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 4 جنيهات في الجرام، ليصل سعر جرام عيار 24 الذهب البندقي والأعلي قيمة 931 جنيهًا، مقابل 927 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وبهذا يستقر سعر المعدن النفيس خلال الـ 48 ساعة القادمة، وهما السبت والأحد بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، ليثبت عند نفس النقطة، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارًا للأخبار الخدمية التي تقدمها على مدار الساعة، متوسط أسعار الذهب، عيار 24 و21 و18 في محال الصاغة وسوق المال بنهاية تعاملات اليوم كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 929 و931 جنيهًا.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات بين 813 و815 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 697 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، بين 6504 إلى 6520 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الجمعة الموافق 29 يناير، 935.33 جنيه، و59.56 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 818.44 جنيه، و52.11 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 701.51 جنيه و44.61 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في البلاد، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وستحتوى مدينة الذهب على عدد من المدارس للتعليم الفني الجيد في صناعة الذهب، ما سيؤدى إلى إخراج أحدث وأقوى تشكيله من المجوهرات، كما سيجري إستغلال مناجم الذهب المصرية.