محام الطبيب المتهم بالمتحرش يعاتب عمرو أديب. والإعلامي يرد: «متخوفنيش»

عاتب كمال يونس المحام بالنقض ومحام طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، الإعلامي عمرو أديب، بسبب تطرقه إلى قضية موكله، قائلًا إنه كان من الأفضل له أن يتحدث عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كان أولى بينا أننا نتكلم عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يفتتح المشروعات والطرق والكباري».

ورد عليه الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «يا متر لو سمحت متخوفنيش، معلش الرئيس السيسي ملهوش دعوة بالموضوع ده، أدخل في الموضوع لو سمحت».

وأضاف محام الطبيب المتهم بالتحرش حديثه بقوله: «أنت بدأت الموضوع وحسيت كأن الراجل هيتعدم، وكلام عباس أبو الحسن لا أساس له من الصحة، لكن كل ما قيل مازالت اتهامات قيد التحقيق أمام النيابة العامة».

وتابع، أنه تولى الدفاع عن موكله في هذه القضية منذ 72 ساعة فقط، ولم يتمكن من تصوير ملف القضية: «جرى ضبط الطبيب يوم الاثنين الماضي، وعُرض على النيابة في الثلاثاء، وبدأ التحقيق معه من الظهر حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ولم تخلِ النيابة سبيله لأن التحقيق لم ينتهِ بعد، فحصل على قرار بالحبس 4 أيام ثم جرى التحقيق معه مرة أخرى في اليوم التالي لأن اليوم الرابع كان سيوافق الجمعة، وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية كان لا بد أن يحصل على قرار بالحبس مدته 15 يومًا حتى تنتهي النيابة من التحقيقات».