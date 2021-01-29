عمرو أديب: كلنا نعرف لدغات الأهلي.. وسنقف وراءه في مونديال الأندية

علق الإعلامي عمرو أديب، على وصول بعثة النادي الاهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للأندية، قائلًا إن استقبال الجمهور للفريق لم يكن عاديًا، وبخاصة أن جمهور الأهلي في كل مكان بالعالم، ولم يدخر المصريون في الدوحة جهدًا: «كابتن محمود الخطيب لما طلع من باب المطار لقى قدامه ستاد مختار التتش والهتافات كانت جميلة جدًا».

وأضاف أديب، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «السعادة الحقيقية بتبقى لكل المصريين في الخارج، وإنهم هيشوفوا المدرب واللاعبين، وهيشوفوا فريق شعبيته كبيرة زي النادي الأهلي».

وتابع الإعلامي عمرو أديب: «هناك أخبار حول إذاعة هذه المباراة على القناة المفتوحة لشبكة BE IN SPORTS القطرية، أما الجمهور فكانت هتافاته جميلة ورائعة، وأنا أحبها للغاية، وأنا معجب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وكلهم يلتزمون بالتباعد الاجتماعي ويرتدون الكمامات، وعمومًا فإن وجود النادي الأهلي في الدوحة بطولة في حد ذاتها بصرف النظر عن هوية البطل، والمصريون كانوا فرحين جدًا بوصول الأهلي».

وأردف: «الأهلي أعطى للبطولة وقارها، وشوفنا الصور اللي اللاعبين اتصوروها وكانت شيك ووقورة أوي، والبطولة اتعمل لها كل أساليب التبجيل والأناقة، ومحدش يقلل من وصول بطولة العالم للأندية وأتمنى أن يفوز الأهلي».

وأوضح: «مدرب الدحيل قال كلنا ثقة في الفوز على الأهلي، لكن كلنا عارفين الأهلي ولدغاته والضربة القاضية، وأتمنى أن يستطيع الأهلي تحقيق نتائج جيدة، وكلنا هنقف وراء الأهلي لأنه يمثل الكرة المصرية، والأجمل من كل ذلك هو سعادة المصريين هناك .. المصريين لما صدقوا شافوا حاجة من رائحة مصر».