بيتر ميمي يكشف كواليس تصوير مسلسل «الاختيار2»: معادلة صعبة

كشف المخرج بيتر ميمي عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»، عن كواليس أماكن تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار».

وكتب: «تصوير نوعية الديكيودراما اللى شبه مسلسل الاختيار بتحتاج التصوير فى أماكن حقيقية من أجل التوثيق والمصداقية ولكن ده كتير مش بيكون متوفر لظروف التغييرات الجغرافية اللى بتحصل على مر السنين».

وأضاف: «بنحتاج ديكورات تحاكى الفترة من شكل الأرض وطبيعة المبانى وملصقات الحوائط والكلام المكتوب عليها وشكل الإكسسوار ومصنعات ووجهات محلات.. إلخ».

وتابع: «تفاصيل كتير ومعادلة صعبة بيحققها مهندس الديكور العظيم أحمد فايز والمساعدين غريب وحسن وشاهى وفريق الاكسسوار (حسين موزة- أبو آية- نوبى- رامى - رجب)، ومساعد مخرج سكربت الاكسسوار وليد سالم.. فخور بالعمل معاكم وشكرا جدا، انتظروا الاختيار2 إن شاء الله».

مسلسل «الاختيار 2» بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويشارك في بطولة العمل بجانبهما بشرى، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

الجزء الأول من المسلسل والذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وتناول الجزء الاول قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏