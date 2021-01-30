«الإسكان»: بدء فحص مستندات المتقدمين لحجز وحدات «سكن كل المصريين 1»

ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدات للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، «سكن كل المصريين 1»، الإعلان عن الفائزين، بالوحدات السكنية التي طرحت نوفمبر الماضي، للمواطنين من منخفض ومتوسطي الدخل، ويبلغ عددهم 125 ألف وحدة سكنية.

وانتهى الحجز والتسجيل الإلكتروني، نهاية ديسمبر الماضي، وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، عن أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قرر بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين (1)» لمُنخفضي ومتوسطي الدخل.

ويعد الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المُعلن عنها سابقا، والتأكد من استيفاء جميع المُستندات المطلوبة بكراسة الشروط.

إقبال كبير من المواطنين

وشهدت تلك الوحدات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، حيث فاق حجم الطلب التوقعات، إذ زاد عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز عن 312 ألف مواطن.

سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق فور الانتهاء منها.

كما سيتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة، لتعديل موقفهم من غیر المُنطبق إلى المُنطبق.

وسيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم - ممن سددوا مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وسجلوا طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق - تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

أما المواطنون المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في 1 أبريل 2021.