«بنتلي» تطلق الطراز رقم «80 ألف» من سيارة «كونتيننتال جي تي» الفاخرة

أنتج مصنع «بنتلي» في المملكة المتحدة الرقم 80 ألفًا من الطراز الفردي المصمم حسب الطلب لسيارة «كونتيننتال جي تي»، وهي من فئة السيارة السياحية الفاخرة الفاخرة في العالم.

وتأتي السيارة رقم 80.000 - سيارة Continental GT V8 التي تم تصنيعها يدويًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أول مصنع خالٍ من الكربون في العالم لإنتاج السيارات الفاخرة.

وظهرت «بنتلي آر تايب كونتيننتال» لأول مرة، في عام 1952 كسيارة كوبيه بسرعة قصوى أقل بقليل من 120 ميلاً في الساعة، وكانت أسرع سيارة ذات أربعة مقاعد في العالم وسرعان ما اكتسبت سمعة باعتبارها الأفضل في الفخامة عالية السرعة.

في عام 2003، تمّ إطلاق «كونتيننتال جي تي» أول سيارة في عصر «بنتلي» الحديث، وأنشأت «كونتيننتال جي تي« الأولى قطاعًا جديدًا تمامًا في السوق سيارة «جراند تورر« الفاخرة الحديثة.

منذ ذلك الحين، كان هو المعيار الذي أسسه دون منازع للقطاع، حيث يتمّ تسليم ما يقرب من 5 آلاف نموذج سنويًا للعملاء في جميع أنحاء العالم.

اليوم ، بعد ثمانية عشر عامًا، صنع حرفيو «بنتلي» المهرة وكثير منهم قد عمل على أول نموذج لسيارة «كونتيننتال جي تي»، السيارة رقم 80.000 يدويًا.

خلال هذه الفترة، تطوّر الأسلوب والتكنولوجيا والهندسة الموجودة أسفل السيارة بشكل ملحوظ، حيث شهدت زيادة تصل إلى 27٪ في الطاقة.

وعلق رئيس شركة «بنتلي» والرئيس التنفيذي آدريان هالمارك، قائلًا إنَّه: «عند إطلاقها في عام 2003، أعادت بنتلي تعريف مفهوم السيارة السياحية الكبيرة الحديثة مع كونتيننتال جي تي الثورية، الآن في عام 2021، تستمر جي تي في كونها السيارة السياحية الفخمة المطلقة، التي تضم أحدث التقنيات والأداء والأسلوب».

واستكمل: «هذا النجاح هو شهادة على مهارات المصممين والمهندسين والحرفيين لدينا، كان من دواعي سروري إطلاق GT الأصلي في عام 2003 في مهمتي الأولى في بنتلي، وكان تواجدي هنا من أجل إطلاق أحدث جيل».