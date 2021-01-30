لست البيت.. خطوات تخفيض 50% من الاستهلاك الشهري للمياه

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إجراء 11 ممارسة لـ«ست البيت» إذا نفذتها أو استخدمتها بشكل صحيح داخل المنزل يمكنها تخفيض الاستهلاك الشهري بنسبة 50% والمحافظة على ترشيد المياه.

معدل الوقت المستغرق لتنظيف الأسنان

- غلق الحنفية أثناء غسل الأسنان بالفرشاة «إن معدل الوقت المستغرق لتنظيف الأسنان هو دقيقة وعشرين ثانية» لأنة إذا فتحنا حنفية الماء طوال تلك المدة فسنكون قد أهدرنا نحو 8 لترات من الماء.

غلق الحنفية بعد الاستخدام

- تأكدي من غلق الأولاد الحنفية جيدا بعد الاستخدام مباشرة سواء بعد غسيل الأيدي أو الاستحمام.

- املأي زجاجة لتر ونصف بالمياه أو بالرمال وضعيها في خزان صندوق الصرف.

- يمكنك وضع وعاء في الحوض عند غسيل الخضروات وإعادة استخدامها في ري النباتات أو ملء صندوق الصرف «السيفون» منها.

التأكد من عدم تسرب المياه

- تأكدي من عدم تسريب أي من الأدوات الصحية للمياه بالمنزل وسارعي بصيانتها إن وجد التسريب.

- يمكنك صيانة الأدوات الصحية الخفيفية بنفسك من خلال الاسترشاد بدليل مبادئ فنيات السباكة.

توفير 50% من الاستهلاك الشهري

- باستخدامك للقطع الموفرة في الأدوات الصحية يمكنك توفير 50% من الاستهلاك الشهري فالقطع الموفرة تعمل على تخفيض تدفق المياه بنسبة 35% من خلال شكة المصفاة الموجودة بالقطعة.

- انتظامك في سداد فاتورتك يضمن لك استمرار توصيل الخدمة بالجودة المطلوبة.

- تطهير خزانات المياه يضمن لك ولأولادك مياه نظيفة وصحية لطلب، ولتطهير خزانك برجاء الاتصال بالخط الساخن 125.

- في حال وجود شكاوى أو استفسارات تتعلق بالمياه أو الصرف الصحي يمكنك الاتصال برقم 125 من أي تليفون أرضي.

- من الضروري تعريف العاملات الوافدات للمنازل بالممارسات الصحيحة لاستخدامات المياه.

القطع الموفرة للمياه

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تركيب القطع الموفرة تعمل على توفير كمية المياه المستعملة، لافتا إلى أن استخدام القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه؛ ولكن بنسبة توفير كبيرة في المياه وبالتالي يستطيع العميل أن يدخر من 30% إلى 50% من قيمة الفاتورة على مدار الشهر.

فوائد تركيب القطع الموفرة

- تقلل 70% من الاستهلاك.

- الصنبور الموفر يقلل الاستخدام من 12 إلى 3 لترات في الدقيقة.

- القطع الموفرة للدش تقلل الاستخدام من 24 إلى 9 لترات في الدقيقة.

- القطع الموفرة لصنبور المطبخ تقلل الاستخدام من 16 إلى 7 لترات في الدقيقة.