عامل زراعي يزرع بانجو في أرضه بالدقهلية.. والمباحث تضبط 12 شجيرة

ضبطت مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية، اليوم، عامل زراعي بعد زراعته شجيرات نبات البانجو المخدر، داخل أرضه الزراعية، في قرية «20 الأمل»، التابعة لقرية الحفير شهاب الدين، التابعة للمركز، وكمية من البذور والشجيرات المزروعة.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، بزراعة تامر طه محمد علي، 36 سنة، عامل زراعي، مقيم بقرية «20 الأمل»، التابعة لقرية حفير شهاب الدين، دائرة المركز، عددا من شجيرات البانجو في الأرض الزراعية خاصته، الكائنة بزمام القرية المذكورة.

وبتقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الجندي، رئيس مباحث الستاموني، والنقيب مارادونا عادل، معاون المباحث، من ضبط المتحري عنه، وبحوزته كمية من بذور نبات البانجو وزنت 10 جرام تقريبا، وبالانتقال لأرضه الزراعية حرزت 12 شجيرة لنبات البانجو المخدر.

وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط، اعترف في محضر الشرطة بزراعته لتلك الشجيرات بقصد الإتجار فيها، وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، تبلغ لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول الطفل يوسف يحي أنو المحمدي، 11 سنة، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، مقيم طرف أسرته ببندر نبروه، مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، ادعاء سقوط من علو.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو يحيى أنور المحمدي، عامل، مقيم بالعنوان ذاته، في محضر الشرطة، قرر أنه في أثناء لهو نجله أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث، اختل توازنه وسقط أرضا بمدخل المنزل، ما أدى إلى إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 929 لسنة 2021 ،إداري مركز نبروه ، وجاري العرض على النيابة العامة.