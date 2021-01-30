إزاي تسجل في مبادرة «نورت بلدك» لدعم العائدين من الخارج بسبب كورونا؟

تستقبل مصر يوميًا أبناءها العائدين من الخارج، والذين تضررت مصالهم بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن حين لآخر تجدد الدولة ممثلة في وزارة الهجرة دعوتها لحث العائدين على الاستفادة من مبادرة «نورت بلدك»، والتي أطلقتها في يوليو 2020، بهدف دمج العمالة المصرية العائدة.

وترصد «الوطن» في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها خطوات ملء استمارة «نورت بلدك»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات ملء استمارة «نورت بلدك»

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة من هنــا.

- اختيار تبويب خدمات المصريين بالخارج ومنه اختار استمارة نورت بلدك للمصريين العائدين من الخارج .

- قم بملء البيانات المطلوبة في الاستمارة، ومنها الاسم والسن والمؤهل وعدد أفراد الاسرة المصاحبين (إن وجد)، ورقم جواز السفر، والعنوان، والمحافظة، وآخر وظيفة تم الالتحاق بها، والجهة ورقم الهاتف.. إلخ.

نتائج مبادرة «نورت بلدك» منذ إطلاقها

استطاعت المبادرة تحقيق حلم الكثير من أبناء الوطن العائدين من الخارج من خلال توفير فرص عمل لـ23 مصريًا احتجزوا في ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، إضافة لإجراء حصر بمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، المُنفذة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

كما تعاونت وزارة الهجرة التعاون مع عدد من الوزارت والجهات لدعم العائدين، حيث تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك وزارات الطيران والتنمية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن خلال هذا التعاون تم توفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل المصري والدولي، وفقًا للاحتياجات الفعلية، والعمل على تشجيع وتأهيل الشباب لمشروعات ريادة الأعمال، كما أن الوزارة ستعمل على إيجاد حلقة وصل بين العائدين من الخارج وبين الجهات المنفذة، إلى جانب توفير الدعم اللازم لتلك الجهات بما يضمن تحقيق المبادرة لأهدافها.