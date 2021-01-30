التشكيل الكامل لأمانة إعلام حزب المؤتمر برئاسة «سويد»

في تعديلات جديدة من أجل ضخ دماء جديدة بحزب المؤتمر، قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، وعضو مجلس الشيوخ، إعادة تشكيل الأمانة العامة للإعلام، حيث أولى صميدة، الأمانة إلى الكاتب الصحفي محمد سويد.

ويتمتع محمد سويد بسيرة ذاتية زاخرة بالخبرات، وذلك حسب البيان الصادر عن حزب المؤتمر، لدى «سويد» خبرات محلية ودولية، حيث عَمِل رئيساَ للتحرير فى عدد من القنوات، وبدأ مشواره الصحفي رئيسا للأخبار بجريدة روزاليوسف، وصدر له مؤخرا كتاب «أنا وهؤلاء في زمن الإخوان»، الذي يوثق ما جرى في 30 يونيو بعد عام من اختطاف قوى الظلام له.

الاستعانة بالخبرات المختلفة

واستكمل بيان حزب المؤتمر تشكيل الأمانة العامة، والتي جاءت كالتالي: «عضوية الدكتور خالد عاشور المذيع بالتليفذيون المصري، وأستاذ الإعلام بالعديد من الجامعات، وعضو اتحاد كتاب مصر، والإعلامية منال السعيد مقدمة البرامج في قناة المحور، والإعلامي محمد صادقال مدرب الإعلامي الدولي ومقدم برنامجي بشكاتب مصر والزنزانة على قنوات المحور ودريم وأون تي في، والكاتب الصحفي محمود عطية، وأحمد حامد الكاتب الصحفي بالأهرام، والكاتب الصحفي محمد سعد الجزار، مساعداً لأمين الإعلام للشؤون الإدارية، وكان تم تكليف محمد عادل إمام مساعدا لرئيس الحزب للإعلام، ومشرفا على إعادة الهيكلة ومديراً لمشروعاته الإعلامية المقبلة».

من جانبه تحدث رئيس الحزب، على هامش تشكيل الأمانة العامة للإعلام حول إعادة الهيكلة والتطوير قائلًا إن هذه التغييرات، تأتي تحقيقاً لأهداف برنامج الرئيس لتمكين الشباب، و خطة إعادة الهيكلة لتطوير آليات العمل التنظيمي بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ، والتى تواجه فيها مصر تحديات كبيرة في مجابهة الإعلام المعادي ، واستخدام قوى الظلام لحروب الجيل الرابع، للتشكيك في إنجازات القيادة السياسية، وتغيير الهوية باستخدام منصات دول معادية ووسائل التواصل الإجتماعي، مؤكدًا أنّ ذلك يُحتم علينا أن نكون على قدر من الاستعداد والخبرة لافشال مخططاتهم ببث رسائل تنويرية والعمل على التوعية السياسية والاجتماعية بما يحقق أهداف الحزب ويخدم سياساته.