مصرع مواطنين وإصابة آخرين في تصادم ملاكي وربع نقل بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، قبل قليل، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية «الدبابية»، التابعة لمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر.

تم نقل جثماني المتوفين إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، مساء اليوم السبت، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم (6572 ص ف ق)، وسيارة ربع نقل تحمل رقم (8578 ص ف أ)، أمام قرية «الدبابية»، التابعة لمجلس قروي «الشغب»، بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «عبد العزيز طه»، و«مؤمن أحمد أبو المجد»، بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وتم نقلهما إلى مستشفى إسنا التخصصي، ووفاة كل من «مبارك درويش طه»، مقيم بمحافظة الجيزة، و« محمد حامد محمود»، مقيم بقرية «الطود» بالأقصر، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور، انتقل رئيس مدينة إسنا، إبراهيم عبده نصير، إلى موقع الحادث، يرافقه نائباه عبد الرحيم طايع، وصباح منصور، ورئيس قرية «الشغب»، عزيزة آدم محمد، إضافة إلى رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة، جمال عبد المحسن، والمقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب عرفات علي، ضابط وحدة مرور إسنا، وتم رفع مخلفات الحادث والسيارات من الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.