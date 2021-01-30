بدء تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية خلال أيام

تبدأ عدد من المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، حملة التطعيم باللقاح الصيني، للأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية حسب الأولوية المحددة بالتطعيم للأطقم الموجودة بالمستشفيات المخصصة لعزل كورونا، على أن يتم التوسع فيما بعد في تطعيم باقي الأطقم الطبية بباقي المستشفيات والأقسام.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم للأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه يجري حاليا التسجيل للراغبين في تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن العمل يسير بصورة منتظمة بجميع قطاعات المستشفيات.

وكشف رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل مصابي كورونا بالمستشفيات الجامعية، بلغت نحو 80%، مؤكدا أن الأسبوعين الماضيين انخفضت النسبة خلالهما عما كان سابقا.

وقال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، إنه من المقرر بدء تطعيم الأطقم الطبية واللقاح الصيني من الاثنين المقبل، وذلك بعد حصر الأعداد المقرر لها التطعيم، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأطقم الطبية ممن أصيبوا بكورونا وتعافوا لن يحصلوا على اللقاح حاليا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه من المقرر أن تبدأ حملة تطعيم الأطقم الطبية باللقاح الصيني بالمستشفيات الجامعية خلال أيام وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم بدء تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي المخصصة للعزل، خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة بشأن إجراء التطعيمات، مؤكدا أن نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا بلغت 60% حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشكلات جرىرصدها حتى الآن سواء فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية و الأدوية.