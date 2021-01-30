ياسر عبدالسلام: «تكافل وكرامة» يستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج «تكافل وكرامة»، إن هذا البرنامج، بدأ منذ عام 2015، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية على مستوى أنحاء الجمهورية، كاشفا أن البرنامج بدأ بـ 63 ألف مستفيد من تكافل وكرامة، وبعدها بدأت المظلة تتسع بالتدريج، حتى وصل البرنامج إلى 1.8 مليون أسرة خلال عام 2017، وبعدها استطاع البرنامج أن يقدم خدماته إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، معلنا أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة، خلال الفترة الحالية.

وأضاف «عبدالسلام»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أن البرنامج يستهدف الأسر التي لديها عدد أولاد بالمراحل التعليمية المختلفة من 6 سنوات حتى 18 سنة، كما يستهدف الأسر التي لديها أولاد أقل من 6 سنوات، بهدف توفير الرعاية الصحية للأم وأطفالها.

يتم الاعتماد على البحث الميداني لتحديد الأسر المستحقة

وعن تحديد الأسر الأكثر احتياجا، لخدمات برنامج «تكافل وكرامة»، أوضح أنه يتم الاعتماد على البحث الميداني، بجلب المعلومات، ومن خلال المعادلات الإحصائية يتم تحديد الأسر الأكثر احتياجا، مصرحا أن هذا البرنامج حقق إنجازا على مستوى الدولة، بعدما نجح في تصنيف الأسر الأولى بالرعاية وفقا لدرجات، من الأكثر احتياجا إلى الأقل فالأقل.

قاعدة بيانات تكافل وكرامة مسجل عليها ثلث الشعب المصري

وأعلن أن قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة، منظمة ومتوفرة الآن، وتشمل ما يقارب من ثلث المجتمع المصري، نحو 31 مليون مواطن مسجل على قاعدة البيانات، بينهم نحو 14 مليون مستفيد بخدمات هذا البرنامج.

دراسات وأبحاث دورية للتحقق من مستوى الأسر المستفيدة

ونبه «عبدالسلام»، إلى أنه يتم دراسات وأبحاث على تلك البيانات بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات الشريكة للبرنامج بالمجتمع، للتحقق الدائم من استحقاقات هذه الأسر لخدمات البرنامج.