«مزود بكاميرا خلفية».. 3 مزايا لـ«التوكتوك الكهربائي» بمبادرة الإحلال

قال المهندس جمال عسكر، المستشار الفني لشركة دوليبات مصر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن هناك عدة مزايا تدفع أصحاب 6 ملايين «توكتوك» في مصر، للانضمام إلى مبادرة إحلال وتجديد «التوكتوك» بآخر كهربائي.

وأضاف «عسكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «التوكتوك يستهلك بـ1000 جنيه في المتوسط شهريًا، لكن في حال البديل الكهربائي سيدفع فقط 12 جنيه لكل 120 كيلو، يعني هيمشي الـ10 كيلو متر بجنيه واحد فقط».

وأوضح المستشار الفني لشركة دوليبات إيجيبت، المنتجة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبوابة مصر الرقمية، أن تكلفة الصيانة الدورية في حال التوكتوك الكهربائي تقل بـ75% من صيانة مثيله التقليدي، ما يعني إنه إذا كان أصحاب التكاتك يدفعون 2000 جنيه سنويًا، فإن المبلغ سيتراجع لـ500 جنيه فقط في حالة الكهربائي.

كاميرا خلفية مثل أحدث السيارات

وعن المزايا الأخرى التي سيتمتع بها التوكتوك الكهربائي، أوضح المستشار الفني لشركة دوليبات إيجيبت: «بديل التوكتوك فيه كاميرات خلفية وفيه رفاهية مثل السيارات أحدث موديل».

وكان كشف «عسكر» في وقت سابق، عن خطة لإحلال 6 ملايين توكتوك في مصر بآخر كهربائي، وأنه جارِ تشكيل لجنة تسعير «التوكتوك» وبيان قيمة المقدم والاستبدال في خطة إحلال مليون «توكتوك» الكهربائية.

إتاحته للمواطن للشراء بالتقسيط

وأعلن، عن إتاحته للمواطنين الشراء بالتقسيط، بالتعاون مع القطاع المصرفي المتمثل في عدة بنوك، على رأسها «الزراعي المصري، ومصر، وCIB، والأهلي المصري»، أسوة بالسيارات الكهربائية التي جرى طرحها قبل أيام.

ووقعت «دوليبات إيجيبت» بروتوكولات تعاون مع نقابة المهندسين لإنشاء 28 مركز تدريب بالمحافظات الجمهورية المختلفة، لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، إلى جانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن؛ لمتابعة العملاء والموزعين، وتقديم خدمات ما بعد البيع.