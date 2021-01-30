طبيب ببريطانيا: وصول لقاح أسترازينيكا إلى مصر بهذه السرعة شيء ممتاز

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي ببريطانيا، إن لقاح أسترازينيكا جرى تصنيعه في جامعة أكسفورد، وهو لقاح له فعالية جيدة تصل لـ60% بعد تلقي الجرعة الأولى و90% بعد تلقي الجرعة الثانية له، كما أنه سهل نقله والتعامل معه ولا يحتاج لدرجات حرارة منخفضة تصل لسالب 70 درجة مئوية كما يحدث في لقاح فايزر.

تكلفة العقار يبلغ عشر تكلفة لقاح فايزر وبايونتيك

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن تكلفة العقار يبلغ عشر تكلفة لقاح فايزر وبايونتيك، ويتم إعطاؤه للمواطنين في بريطانيا، كما يجري توزيعه على المواطنين في الاتحاد الأوروبي، غير أنه وخلال الفترة الأخيرة نشبت مشكلات عدة بين الاتحاد الأوروبي والشركة المصنعة للقاح أسترازينيكا لعدم قدرة الأخيرة على تلبية متطلبات الاتحاد من اللقاح الذي تريده لمواطنيها: «كون أنه يصل لمصر بالسرعة دي حاجة ممتازة جدا».

اللقاح فعال بنسب تصل لدى بعض الأشخاص إلى 95%

وأوضح أن اللقاح فعال بنسب تصل لدى بعض الأشخاص إلى 95%، وعلميا هو فعال حيال كل التحورات الخاصة بفيروس كورونا، ولكنه لم يتم تجربته خاصة في الطفرة التي حدثت في جنوب أفريقيا منذ شهرين.

وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، السبت، عن ترقب وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد يوم الأحد، وكانت الهيئة قد أعلنت التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، للحصول على 20 مليون جرعة، وتسلمت أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.