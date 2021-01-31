أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 31-1-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية تذبذبًا واضحًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، لتشهد استقرارًا في الأسعار اليوم الأحد 31 يناير الحالي في الأسواق المصرية.

وكان الانخفاض في أسعار بورصة الدواجن بالسوق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، تسبب في التأثير على بعض المنتجات الأخرى مثل تراجع أسعار البيض.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، أنّ أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار اليوم، إذ تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع بين 21 إلى 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، فيما سجّل سعر البيض أيضًا استقرارًا عند 34.5 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 22 أو 23 جنيهًا.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنّ سعر الكتكوت يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، فيما تباينت أسعر الدواجن البلدي لتتراوح بين 27 إلى 28 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 إلى 32 جنيهًا، أما سعر الجملة للبط الأبيض فيتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إنّ الرومي يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

وفي تصريحات سابقة، قال «السيد» إنّ هناك اتجاهًا في الوقت الحالي من شعبة الدواجن لدخول جميع منتجي الدواجن والمربيين في «بورصة الدواجن»؛ لافتًا إلى أنّه من خلال البورصة يتم وضع حد لتكلفة الإنتاج وآخر لهامش الربح، بحيث تضمن البورصة ألا يتأذى المربي من انخفاض السعر أو المستهلك من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار.

توقعات بورصة الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنّ الفترة الحالية تشهد مخاوف من المربين بالتزامن مع فصل الشتاء، الذي يتسبب بشكل مباشر في زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة أعداد النفوق في الدواجن بسبب برودة الطقس خاصة في المحافظات الساحلية الأمر الذي يدفع المربي إلى عمليات التدفئة على مدار 24 ساعة، فضلًا عن زيادة الأمراض الوبائية الخاصة بالطيور ما يسبب مشكلة للمربين تدفعه إلى الخروج من المنظومة بسبب زيادة الخسارة.

وعن أسعار الأعلاف، قال «السيد» إنّها شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ تراوح سعر الطن بين 7600 إلى 7700 جنيه، ما أثر بشكل كبير على أسعار بورصة الدواجن، والتي تعتمد بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف.

وتزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتأثير ذلك على بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، أوضح «السيد» أنّه من الطبيعي أن يؤثر على القوة الشرائية للمواطن نظرًا لتدني الإنتاج بشكل واضح بسبب مشاكل منظومة المربين.