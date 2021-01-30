أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 30-1-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في مستهل معاملات اليوم السبت والذي يوافق 30 يناير الجاري في السوق المحلي، وبهذا تكون أسعار الطيور مستقرة منذ بداية العام الحالي، وعلى الرغم من هذا، لا يزال صغار التجار والمربين يعانون من ارتفاع التكلفة، حيث أن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن يقدر على الأقل 24 جنيهًا، بينما يباع بنحو 22 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار بورصة الداوجن بأنواعها، مثل الفراخ البيضاء، البلدي، الأحمر، الساسو، البط، الديوك الرومي وغيرها من المنتجات، وفقًا لتثريحات خاصة من الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 22 جنيهًا للكيلو للجملة من المزارع، بينما تصل إلى المستهلك بمتوسط سعر 25 جنيهًا، حسب تكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن الحمراء، بين 24 و25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها.

أما سعر الدواجن البلدي، فأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعرها من المزرعة يصل إلى 28 جنيها، و32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي.

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

سعر كرتونة البيض

فيما وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 34.5 جنيه، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيها.

أسعار الكتاكيت البيضاء

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 2.5 و5 جنيهات، بينما وصل سعر الكتاكيت البيضاء حوالي 6.5 جنيه.

انتاج مصر من الدواجن

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا يكون انتاج مصر من الطيور وصل إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وذلك بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.