أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 29-1-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن حالة من الاستقرار اليوم الجمعة الموافق 29 يناير، وذلك داخل الأسواق المحلية، لتستمر حالة الاستقرار التي لازمت الأسواق منذ مطلع العام الجاري.

ووفقًا للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، ترصد «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة القاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، وسعر كرتونة البيض.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة

وبحسب تصريح الدكتور عبدالعزيز لـ«الوطن» فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل إلى 21 جنيهًا للكيلو عند شراءها من المزارع، بينما تصل إلى سعر 25 جنيهًا للمستهلك النهائي، وفي بعض الأماكن قد تصل إلى 27 جنيها.

أما عن سعر الدواجن الحمراء، فأكد أنها تتراوح بين 24 و25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها.

وعن سعر الدواجن البلدي، فأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعرها من المزرعة يصل إلى 28 جنيها، و32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 34.5 جنيه، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيها.