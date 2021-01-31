حظك اليوم الأحد 31-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يقبل الكثير بالبحث يوميًا عن توقعات الأبراج ويتطلع مواليد كل برج من الأبراج الأثنى عشر إلى معرفة حظهم، وتنشر «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك وتتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تكون مستعدا للتعامل مع المشاكل والخلافات بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستمتع بوقتك وعملك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات وقد تشعر بالحنين للماضي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو خاليا تميل للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب منتخب مصر محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي ونظّم أفكارك وجهودك ووقتك ويجب أيضا ألا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يدعمك ويمنحك حماسا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أفكارك وخططك، وتجنب الفخر والزهو بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر والوضع الفلكي يتطلب منك أن تهتم بصحتك وألا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا وحماسا وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تعدك بفترة رائعة تجمعك بالأحباب فاستمتع بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ اليوم فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ قد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتوق روحك للسفر أو للمغامرة وتخطط لأوقات حلوة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد عيد، ويوافق تاريخ ميلاده 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه من الخوض في مغامرات مالية أو قرارات متسرعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في برجك تعدك بأوقات سعادة وتمنحك وقتا مناسبا للاستفادة من خبرات الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان حسين الإمام، ويوافق تاريخ ميلادها 8 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة وادرس جيدا خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. احترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.