الزمالك يحسم صفقة مروان حمدي

حصلت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على توقيع مروان حمدى، مهاجم مصر للمقاصة، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الفيومي.

ويسعى المارد الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلى تدعيم خط هجوم الفريق، بعد رحيل مصطفى محمد، مهاجم الأبيض للاحتراف في صفوف فريق جالطة سراي التركي.

وبعد إتمام الاتفاق بين الزمالك والمقاصة، بات اللاعب البالغ من العمر (24 عاما)، رسميا ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان «الوطن» أكد اقتراب مروان حمدي من الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء، لا سيما بعد أن أكد البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك أنه مهاجم مميز وقادر على قيادة هجوم الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد.

ووصل مروان حمدي إلى مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأبيض.

واجتمع مسؤولو الزمالك مع نظرائهم في مصر المقاصة من أجل وضع الرتوش النهائية قبل إعلان إتمام الصفقة وتوقيع العقود بشكل رسمي.

موقعة الغزل

ويلتقي نادي الزمالك، فريق غزل المحلة في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وشهد مران اليوم انتظام كل اللاعبين في التدريبات الجماعية، بعد أن أدى اللاعبون الأساسيون في لقاء مصر المقاصة الأخير تدريبات استشفائية على هامش مران أمس.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.