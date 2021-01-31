طفيل يدمر الثروة السمكية في بحيرة قارون.. والزراعة تضع خطة للتخلص منه

وضعت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الثروة السمكية خطة للتخلص من طفيل الايزوبودا بعد انتشاره في بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتدميره للثرووة السمكية، وبدأ فريق علمي في تحليل مياه البحيرة لوضع خطة القضاء عليه تمام اما طفيل القاتل الذي يعود على عام 2015 فيمكن التعرف عليه من خلال النقاط التالية حسب تقرير لهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

1- يعاني صيادو بحيرة قارون بمحافظة الفيوم من توقف عملية الصيد بالبحيرة منذ 2015 نتيجة لاختفاء الأسماك بسب انتشار الفطر .

2- يعد طفيل الأيزوبودا، أحد أنواع القشريات التي تعيش في المياه المالحة، وتستطيع التكيف مع درجات الحرارة والضغط والملوحة، ونقص الأكسجين، وعادة ما تعيش في البحار الدافئة، ويعتمد في طعامه على الدم، وتعيش في خياشيم وزعانف الأسماك.

3- أوقفت وزارة الزراعة القاء زريعة الاسماك في البحيرة لحين القضاء على الطفيل.

4- تنتج بحيرة قارون 11% من إنتاج البحيرات من الأسماك ويأتي الباقي من المزارع السمكية.

5 - تحتوي بحيرة قارون على درجة ملوحة تصل إلى 40%، وهو ما يساعد في انتشار حشرة «الإيزوبودا».

6- تعاني بحيرة قارون من ارتفاع نسبة الصرف الزراعي والصناعي في البحيرة ما يشكل عاملًا رئيسيًا للتلوث على الأسماك.

7- لا توجد بواغيز أو أي مصدر للمياه العذبة للبحيرة الامر الذي ادي الى تحوّل البحيرة تدريجيًّا إلى بحيرة مالحة.

8- تسبب الطفيل في نفوق كل أنواع الأسماك المتواجدة في البحيرة، ما عدا سمك البساريا.

9 - اتخذ طفيل «الإيزوبودا» من بحيرة قارون مأوى له منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث وبانتشاره وقوته في 2015 سبّب نفوقا جماعيا لأسماك البحيرة.

10- تم أخذ عينات من مياه بحيرة قارون وتحليل خواصها وإعداد تقرير للعرض على وزارة البيئة، للوصول إلى قرار بشأن خطط الاستزراع السمكي، وطبيعة المياه سوف تحدد مستويات الدعم التي يمكن تقديمها فى الوقت الحالي، بشكل يراعي الصيادين والفئات المستفيدة الأخرى