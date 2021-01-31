مدحت العدل: معرفش أعمل فيلم على نفس مستوى إثارة ودراما مباراة الدنمارك

كشف الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، أنه لو حاول أن يكتب فيلما يقدم نفس المستوى من الدراما والإثارة، التي قدمتها مباراة منتخب مصر والدنمارك ببطولة العالم لليد، فلن يستطيع، مؤكدا أن سيناريو المباراة كان مشوقا وجنونيا لأقصى الحدود.

العدل: اللاعبون أسعدوا كل المصريين

وأوضح «العدل»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الجميع يجب أن يفهم، أن ما يسعد المصريين هو أن يشعروا أن من يلعب بأسمهم أو يمثلهم يبذل اقصى جهده للنهاية «بتجيب أخرك في أي حاجة، وبالطبع كنا سنسعد للغاية إذا انتهت المباراة بفوز مصر، لكن أقسم أن الفرحة التي شعرت بها لم تقل للحظة بعدما شاهدت ما قدموه على مدار عمر هذه المباراة».

وتابع: «كفاية أكدوا لكل الناس، أننا بجد رجالة، وأننا بنعمل اللي علينا، فأعظم فريق في العالم، استطاعوا التعامل معه والتقدم عليه أكثر من مرة والتعادل معه حتى أخر لحظات مباراة».

بكاء اللاعبين بعد المباراة هز قلوب المصريين

وشدد «العدل» أن بكاء لاعبي منتخب اليد، بعد نهاية تلك المباراة هز قلوب المصريين، لافتا أن مشهد بكاء اللاعب يحيي الدرع يعتبره «لقطة الموسم»، مؤكدا أن هؤلاء اللاعبين شرفوا المصريين وأسعدوهم وأشعروهم أن مصر ما زالت بخير.

وكانت قد حصدت مصر المركز السابع ببطولة العالم لليد، التي نظمتها مصر، ويسدل عنها الستار اليوم بنهائي البطولة الذي سيجمع منتخبي السويد والدنمارك.

وكانت قد قدمت مصر مباراة مارثونية امتدت لستة أشواط، أمام منتخب الدنمارك بالدور الثمانية، انتهت بركلات الجزاء الترجيحية، لصالح المنتخب الدنماركي، بعد أن سيطر التعادل على عمر المباراة، ليعلن انتهاء مشوار مصر بالبطولة وحصولها على المركز السابع وتكمل الدنمارك طريقها إلى نصف نهائي لمواجهة المنتخب الأسباني، التي نجحت في إقصائه أيضا.